Maple de huevo se vende a Bs 50 como consecuencia de bloqueos en La Paz

La búsqueda de productos básicos continúa intensificándose en distintos sectores de La Paz debido a los efectos de los bloqueos y las dificultades de abastecimiento. Esta vez, el huevo se convirtió en una de las principales alternativas para las familias, provocando un incremento en su precio.

En la zona de la plaza Gran Poder, vecinos reportaron que el maple de huevo llegó a comercializarse hasta en Bs 50, un costo muy superior al habitual.

Personas que acudieron al lugar señalaron que anteriormente este producto podía encontrarse entre Bs 25 y Bs 30, pero actualmente el precio prácticamente se duplicó.

Según los compradores, la elevada demanda responde a la escasez y encarecimiento de otros alimentos como carne de res, pollo y carne de cerdo.

En el sector, algunas personas permanecían a la espera del arribo del producto, ya que comerciantes anunciaron que una nueva provisión llegaría aproximadamente una hora después.

Asimismo, vecinos reportaron que algunos negocios comenzaron a atender a puertas cerradas debido a la incertidumbre sobre el abastecimiento y la limitada disponibilidad de productos.

El incremento en el costo del huevo se suma a la preocupación por el encarecimiento de otros alimentos de la canasta familiar, situación atribuida a los problemas de transporte y distribución derivados de los bloqueos.

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