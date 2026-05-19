Refuerzan seguridad en Plaza Murillo ante nuevas movilizaciones

Tras una jornada marcada por enfrentamientos y hechos de violencia en el centro paceño, la Policía Boliviana reforzó este martes la seguridad en Plaza Murillo, donde efectivos reorganizan el resguardo del denominado kilómetro cero ante la posibilidad de nuevas movilizaciones.

La medida se aplica en el décimo noveno día de conflicto, luego de los disturbios registrados en la sede de Gobierno que dejaron varios uniformados heridos durante enfrentamientos con manifestantes.

De acuerdo con reportes preliminares, al menos cuatro policías resultaron lesionados durante la jornada anterior, producto del lanzamiento de piedras, dinamitas, petardos y otros objetos.

Refuerzo de efectivos policiales

Desde tempranas horas de esta mañana se observó un importante despliegue policial y trabajos de equipamiento del personal, especialmente de unidades antimotines, que recibieron cascos, escudos, chalecos, rodilleras y otros implementos de protección.

Las autoridades mantienen reforzados los ingresos estratégicos a Plaza Murillo, entre ellos las intersecciones de las calles Ingavi y Junín, Sucre y Comercio, Ayacucho y Comercio, además de Ballivián y Bolívar, donde se instalaron anillos de seguridad.

Durante la jornada anterior se implementaron dos niveles de control policial y se prevé que el despliegue se mantenga o incluso se incremente ante el riesgo de nuevas movilizaciones.

Sargento fue brutalmente atacado

Uno de los casos que genera mayor preocupación es el de un sargento de 28 años, quien sufrió una lesión grave en la cabeza y en uno de sus ojos tras los enfrentamientos registrados cerca de la estación Celeste del teleférico.

Asimismo, otros tres efectivos permanecen bajo atención médica en el Hospital Obrero debido a las heridas sufridas durante los disturbios.

La Policía mantiene la vigilancia y el estado de alerta mientras se espera el desarrollo de una nueva jornada de movilizaciones en el centro político del país.

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