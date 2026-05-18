Policía aclara que bono Bicentenario es un reconocimiento conmemorativo, no por servicios extraordinarios

El Comando General de la Policía Boliviana, a través de un comunicado oficial, precisó que el Bono Bicentenario Institucional, otorgado en conmemoración de los 200 años de la fundación de la Policía Nacional (hoy Boliviana), es resultado de un proceso administrativo y cumple con todos los procedimientos legales y canales institucionales vigentes.

“Este reconocimiento constituye un hito histórico para la familia policial, reafirmando el valor y la noble labor que desempeñan diariamente los servidores policiales en defensa del orden público y los derechos constitucionales de la población”, señaló el comunicado.

No a trabajos extraordinarios

La institución aclaró de manera categórica que el bono no tiene relación alguna con los servicios extraordinarios prestados durante los recientes disturbios en el territorio nacional, y que su origen, tramitación y aprobación son de carácter estrictamente conmemorativo e institucional.

Asimismo, el Comando General exhorta a la ciudadanía y al personal policial a no dejarse guiar por interpretaciones erróneas o rumores, reafirmando su compromiso con la transparencia, la verdad institucional y el honor de la Policía Boliviana.

El comunicado concluye destacando la vocación de servicio de la Policía Boliviana y su trayectoria de 200 años de historia, dedicación y protección de la patria.

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