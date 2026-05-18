Movilizados queman patrulla policial durante los enfrentamientos en La Paz

Enfrentamientos entre marchistas y las fuerzas del orden provocaron daños a vehículos, quema de una patrulla y una motocicleta en inmediaciones de la Felcc.
18/05/2026 17:57
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Una nueva jornada de confrontación se registró esta tarde en el centro de La Paz, específicamente en la calle final Sucre, donde marchistas, protagonizaron enfrentamientos con la Policía Boliviana y como resultado dos motorizados quedaron reducidos a chatarra.
Quema de llantas
El incidente generó un fuerte olor a plástico quemado, agentes químicos y metal caliente, mientras que varios vehículos particulares, incluyendo un radiotaxi, resultaron con vidrios destrozados y daños estructurales por impactos de objetos contundentes.
A raíz de los enfrentamientos, algunos manifestantes fueron detenidos y la policía mantiene control sobre los accesos para evitar mayores daños a la ciudadanía y preservar el orden público.
La Policía Boliviana continúan trabajando en coordinación para restablecer la seguridad y la movilidad en el centro de la ciudad, tras una jornada marcada por la violencia y la quema de infraestructura vehicular.
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