Movilizados queman patrulla policial durante los enfrentamientos en La Paz

Una nueva jornada de confrontación se registró esta tarde en el centro de La Paz, específicamente en la calle final Sucre, donde marchistas, protagonizaron enfrentamientos con la Policía Boliviana y como resultado dos motorizados quedaron reducidos a chatarra.

Quema de llantas

El incidente generó un fuerte olor a plástico quemado, agentes químicos y metal caliente, mientras que varios vehículos particulares, incluyendo un radiotaxi, resultaron con vidrios destrozados y daños estructurales por impactos de objetos contundentes.

A raíz de los enfrentamientos, algunos manifestantes fueron detenidos y la policía mantiene control sobre los accesos para evitar mayores daños a la ciudadanía y preservar el orden público.

La Policía Boliviana continúan trabajando en coordinación para restablecer la seguridad y la movilidad en el centro de la ciudad, tras una jornada marcada por la violencia y la quema de infraestructura vehicular.

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