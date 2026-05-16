YPFB garantiza combustible para La Paz, El Alto y operaciones aéreas

La estatal petrolera Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó que, tras la apertura del corredor humanitario, se logró restablecer de manera oportuna y segura el abastecimiento de combustible en las ciudades de La Paz y El Alto, garantizando el suministro a estaciones de servicio, operaciones aéreas y vuelos humanitarios.

A través de un comunicado oficial, YPFB señaló que la medida permitió normalizar la distribución de gasolina, diésel y otros carburantes en ambas urbes, además de asegurar la entrega de Jet Fuel necesario para el funcionamiento regular del Aeropuerto Internacional de El Alto.

Comunicado emitido por YPFB

La empresa estatal también destacó que el abastecimiento de combustible permitió garantizar las operaciones de los vuelos humanitarios que se desarrollan en el marco de la emergencia que atraviesa el país.

Asimismo, YPFB reafirmó su compromiso de trabajar de manera coordinada con autoridades nacionales y regionales para mantener la estabilidad energética, priorizando el suministro a la población y a los servicios esenciales.

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