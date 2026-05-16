Fiscalía reporta 16 aprehendidos tras operativo de desbloqueo en Río Seco

Un total de 16 personas fueron aprehendidas tras los enfrentamientos registrados la mañana de este sábado en el puente de Río Seco, en la ciudad de El Alto, durante los operativos de desbloqueo ejecutados por efectivos policiales y militares.

Fiscalía: aprehendidos declararán por hechos violentos en Río Seco. Foto: APG Bolivia

El fiscal de Materia de La Paz, Israel Zapana, informó que entre los aprehendidos hay 15 varones y una mujer, todos trasladados a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de El Alto, donde prestarán su declaración informativa.

“Son personas que estaban en los puntos de bloqueo y aún todavía se va a proceder a la declaración informativa de los mismos y posterior actos investigativos para resolver su situación jurídica”, señaló la autoridad.

Zapana explicó que las 16 personas fueron intervenidas en la zona de Río Seco y que, por el momento, la tipificación de los delitos es provisional mientras avanzan las investigaciones. Asimismo, indicó que no hubo arrestados, sino únicamente personas aprehendidas.

Los disturbios se produjeron cuando policías y militares llegaron hasta la avenida Juan Pablo II para despejar la vía bloqueada desde hace más de 10 días por sectores movilizados afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB) y la organización Tupac Katari, quienes exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

La intervención derivó en enfrentamientos entre uniformados y manifestantes, en medio de una jornada marcada por tensión y el uso de agentes químicos para dispersar a los movilizados.

Mira la programación en Red Uno Play