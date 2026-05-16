Militares se suman a operativos de la Policía para desbloquear carreteras en La Paz

Un fuerte contingente de militares se incorporó durante la madrugada de este sábado a los operativos de desbloqueo que organiza la Policía Boliviana en el departamento de La Paz, luego de 15 días de bloqueos que afectan a las principales carreteras.

El operativo conjunto se concentra en la autopista que conecta La Paz con El Alto, una de las vías más importantes para el tránsito urbano e interdepartamental. Las rutas permanecen afectadas por las medidas de presión impulsadas por la Central Obrera Boliviana (COB) y organizaciones sociales, entre ellas Ponchos Rojos y Tupac Katari.

El despliegue tendría como objetivo restablecer la libre circulación, proteger corredores humanitarios y permitir el paso de ambulancias, transporte de alimentos, oxígeno, combustible y otros servicios esenciales que se vieron perjudicados por los bloqueos.

De acuerdo con los reportes, el operativo busca habilitar una transitabilidad mínima de manera pacífica en los caminos hacia Oruro, el Lago Titicaca y los Yungas, donde varios vehículos permanecen varados debido a los puntos de bloqueo.

El movimiento de uniformados también se concentró en inmediaciones de la plaza Murillo, zona donde en los últimos días se registraron enfrentamientos. Las autoridades ya habían anunciado acciones para poner fin a los bloqueos que generan perjuicios en el tránsito, el abastecimiento y la atención de servicios básicos.

Hasta el momento, no se emitió un informe oficial detallado sobre el operativo. Sin embargo, la presencia militar refuerza las tareas policiales y marca un nuevo momento en el conflicto que afecta al departamento paceño.

Mira la programación en Red Uno Play