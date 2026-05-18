Detención preventiva de 180 días en Palmasola para extranjeros vinculados al asesinato del Decano

En Santa Cruz, una jueza cautelar ordenó la detención preventiva por 180 días en el centro penitenciario de Palmasola para una pareja de ciudadanos venezolanos imputados por el delito de asesinato en grado de complicidad. Los ahora recluidos fueron aprehendidos el pasado 15 de mayo en la zona de Valle Sánchez, tras un cruce de información liderado por grupos de inteligencia de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

Según las investigaciones preliminares presentadas por el Ministerio Público, los extranjeros estarían directamente vinculados con el atentado contra el Decano del Tribunal Agroambiental. La autoridad judicial fue acribillada el pasado 30 de abril en la ciudad de Santa Cruz, un suceso que conmocionó al país y activó de inmediato las alarmas de los estamentos de seguridad del Estado.Durante el operativo de captura ejecutado en el inmueble de los sospechosos, los efectivos policiales lograron el secuestro de un motorizado y una motocicleta.

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