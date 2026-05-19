Brasil desarticula red que enviaba droga desde Bolivia usando aeropuerto de Corumbá

La Policía Federal de Brasil ejecutó la “Operación Íkaros” para desarticular una red de narcotráfico que utilizaba el aeropuerto de Corumbá, en el estado de Mato Grosso do Sul, como ruta para enviar droga proveniente de Bolivia hacia la ciudad de Campinas, en São Paulo.

Según el reporte oficial de la Policía Federal brasileña, el operativo se desarrolló el pasado 15 de mayo y permitió ejecutar tres órdenes de arresto preventivo y cinco allanamientos en Corumbá, además de otra orden de captura en Campinas.

Las investigaciones comenzaron en 2024, luego de que una pareja fuera detenida en São Paulo con 100 kilogramos de estupefacientes procedentes de Bolivia. A partir de ese caso, las autoridades identificaron que funcionarios vinculados al aeropuerto de Corumbá facilitaban el traslado de la droga y garantizaban su envío hasta el aeropuerto internacional de Viracopos, en Campinas, utilizando vuelos comerciales.

Durante los operativos, uno de los sospechosos fue arrestado en flagrancia por posesión ilegal de cuatro armas de fuego. Además, los agentes secuestraron teléfonos celulares y un vehículo que serán sometidos a pericias para identificar a otros posibles integrantes de la organización criminal.

La Policía Federal señaló que la red operaba mediante el uso de infraestructura aeroportuaria y apoyo logístico interno para el transporte de sustancias ilícitas desde Bolivia hacia territorio brasileño.

Las autoridades brasileñas continúan con las investigaciones para determinar el alcance de la organización y establecer la participación de más personas vinculadas al tráfico internacional de drogas.

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