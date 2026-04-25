FELCN incauta 200 paquetes de marihuana abandonados en la zona fronteriza de Potosí

En un operativo de control realizado en el departamento de Potosí, efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) lograron el secuestro de una cantidad considerable de sustancias controladas. El hallazgo se produjo en la zona fronteriza conocida como “Tripartito”, donde se detectó el cargamento en situación de abandono.

Durante la intervención, los agentes antinarcóticos identificaron nueve sacos de yute que se encontraban ocultos bajo una carpa azul, estratégicamente camuflados entre elevaciones de tierra para evitar su detección. Tras la revisión de los bultos, se contabilizaron un total de 200 paquetes que contenían una hierba verduzca, según informa ABI.

El personal especializado realizó la prueba de campo respectiva, la cual dio resultado positivo para marihuana.

Sin aprehendidos

Al momento del hallazgo, no se encontró a ninguna persona en el lugar ni en las zonas aledañas que pudiera ser vinculada con la propiedad o el transporte de la droga. Debido a esto, las autoridades procedieron al secuestro inmediato de la sustancia para su traslado y custodia.

El caso ya ha sido puesto en conocimiento del Ministerio Público para dar continuidad a las investigaciones y determinar la procedencia, así como el destino final que tenía este cargamento de marihuana en la frontera potosina.

Foto: FELCN.

Mira la programación en Red Uno Play