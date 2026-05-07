“Extreme precaución”: EEUU recomienda evitar el Chapare tras actualizar alerta de viaje a Bolivia

El Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó su alerta de viaje para Bolivia y recomendó a sus ciudadanos no visitar la provincia del Chapare, en Cochabamba, debido a los niveles de delincuencia y hechos vinculados al narcotráfico.

El informe, publicado el pasado 28 de abril, mantiene a Bolivia en el nivel 2 de alerta, categoría en la que se aconseja “ejercer mayor precaución”; sin embargo, hace especial énfasis en los riesgos de seguridad existentes en determinadas regiones del país.

“Extreme precaución en Bolivia debido a la delincuencia y los disturbios civiles. Algunas zonas presentan un mayor riesgo”, señala el reporte difundido por el Departamento de Estado.

La advertencia más contundente está dirigida al Chapare. “No viaje a la provincia de Chapare debido a la delincuencia”, remarca el documento oficial.

Según el reporte estadounidense, en esa región se produce coca ilegal en cantidades significativas y existe una alta incidencia de delitos violentos relacionados con el narcotráfico. Además, se advierte que la presencia policial es limitada y que el Gobierno de EEUU tiene escasa capacidad para brindar asistencia de emergencia a sus ciudadanos en esa zona.

“El gobierno de Estados Unidos tiene una capacidad limitada para ofrecer servicios de emergencia a los ciudadanos estadounidenses en la provincia de Chapare”, agrega el informe.

Asimismo, el Departamento de Estado indicó que los funcionarios estadounidenses que trabajan en Bolivia requieren una autorización especial para desplazarse al Chapare.

La actualización del aviso se da en medio de preocupaciones internacionales por la seguridad y los conflictos sociales registrados en distintas regiones del país.

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