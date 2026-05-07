TEMAS DE HOY:
BOA El Alto Expresidente Luis Arce

25ºC Santa Cruz de la Sierra

5ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

¡Nació en una canoa! Una mujer dio a luz a orillas del río Mamoré en Beni

El caso generó repercusión en redes sociales y volvió a exponer las dificultades de transporte y salud en el departamento.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

06/05/2026 22:08

Escuchar esta nota

Una mujer de 34 años dio a luz a su bebé en una canoa mientras era trasladada por el río Mamoré, en la zona de Puerto Varador, en Beni. La mujer provenía de la comunidad Mangalito y ya presentaba fuertes dolores de parto durante el trayecto.

El médico Rolando Caballero asistió el parto en plena embarcación y logró atender a la madre y al recién nacido, quienes se encuentran en buen estado de salud.

Las imágenes del momento se difundieron en redes sociales y generaron reacciones por las condiciones en las que ocurrió el nacimiento.

El caso también reactivó los pedidos de construir un puente sobre el río Mamoré para facilitar el traslado de pacientes desde provincias y comunidades hasta la ciudad de Trinidad.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD