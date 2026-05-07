¡Nació en una canoa! Una mujer dio a luz a orillas del río Mamoré en Beni

Una mujer de 34 años dio a luz a su bebé en una canoa mientras era trasladada por el río Mamoré, en la zona de Puerto Varador, en Beni. La mujer provenía de la comunidad Mangalito y ya presentaba fuertes dolores de parto durante el trayecto.

El médico Rolando Caballero asistió el parto en plena embarcación y logró atender a la madre y al recién nacido, quienes se encuentran en buen estado de salud.

Las imágenes del momento se difundieron en redes sociales y generaron reacciones por las condiciones en las que ocurrió el nacimiento.

El caso también reactivó los pedidos de construir un puente sobre el río Mamoré para facilitar el traslado de pacientes desde provincias y comunidades hasta la ciudad de Trinidad.

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