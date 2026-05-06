Mototaxistas retoman el bloqueo en Yapacaní tras cuarto intermedio

El bloqueo en la zona de Santa Fe, perteneciente al municipio de Yapacaní en Santa Cruz, se ha retomado en las últimas horas. Luego de un breve cuarto intermedio de dos horas para descongestionar la ruta, los transportistas reinstalaron los puntos de bloqueo al caer la noche.

Demandas del sector movilizado

Las exigencias de los mototaxistas y trufistas se concentran en tres pilares fundamentales:

Calidad de carburantes: Sustitución del combustible de baja calidad que afecta los motores de las unidades.

Sustitución del combustible de baja calidad que afecta los motores de las unidades. Mantenimiento vial: Reparación de la capa asfáltica en los tramos críticos de la carretera.

Reparación de la capa asfáltica en los tramos críticos de la carretera. Descentralización administrativa: Retorno de las oficinas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) al municipio de Montero.

Miles de conductores permanecen varados en la vía, a pesar del cuarto intermedio de hoy. Ante la falta de acuerdos concretos, el sector advierte que la medida de presión se mantendrá hasta recibir una respuesta oficial.

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