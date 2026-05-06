Gobierno asegura que ya no hay gasolina contaminada, pero el Senado exige pruebas

El Gobierno nacional aseguró que ya no existe gasolina contaminada en Bolivia y que el combustible actualmente distribuido cumple con los estándares de calidad, según información brindada por autoridades del área de hidrocarburos y transporte.

Durante una sesión de la Comisión de Economía Plural del Senado, el director de comercialización de YPFB, Nelson Mendoza, informó que el combustible observado fue retirado y que incluso un buque con gasolina en mal estado fue devuelto.

“La información que nos dieron es que ya no hay esa gasolina contaminada y que está llegando combustible en mejor estado”, indicó la presidenta de la Comisión de Economía del Senado, Ana Crispin.

No obstante, la legisladora remarcó que se solicitaron documentos oficiales para verificar estas afirmaciones.

“Corresponde que se tenga la documentación pertinente para demostrar con veracidad que ha llegado nueva gasolina”, señaló.

Por su parte, el viceministro de Transporte, Hugo Criales, ratificó la postura del Ejecutivo y aseguró que la calidad del combustible está garantizada.

“Ya no existe en Bolivia combustible de mala calidad, ha sido cambiado. Se garantiza combustible de buena calidad”, afirmó.

Asimismo, indicó que no existe inconveniente en que terceros, como laboratorios independientes, participen en la verificación técnica del carburante, en respuesta a una de las demandas del sector del transporte.

En relación a los vehículos afectados por la anterior distribución de combustible, la autoridad reconoció retrasos en los procesos de compensación, pero aseguró que estos serán agilizados.

“Ha habido demora en el tema del seguro, pero se va a acelerar el resarcimiento”, sostuvo.

Las declaraciones se dan en un contexto de conflicto con el sector del transporte, que mantiene medidas de presión exigiendo garantías sobre la calidad del combustible, además de compensaciones económicas por los daños ocasionados.

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