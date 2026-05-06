“No hay espacio para la corrupción”: Juan Pablo Velasco marca línea dura en su gestión

El gobernador de Santa Cruz exigió a su gabinete compromiso, resultados inmediatos y un quiebre con las “viejas mañas políticas” para recuperar la confianza ciudadana.
06/05/2026 11:30
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Tras el acto de posesión del gabinete de trabajo, el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, pidió a sus ocho secretarios departamentales trabajar con compromiso y sin tolerancia a la corrupción en esta gestión 2026-2031.
Durante su discurso, la autoridad agradeció a su equipo por asumir el desafío y remarcó que la nueva administración no dará espacio a prácticas irregulares ni a “viejas mañas políticas”.
“Gracias por prestarnos cinco años de su vida para Santa Cruz. Esta gestión no tendrá espacio para la corrupción, ni para viejas mañas políticas y divisiones de instituciones, esta gestión no tendrá espacio para abuso a nuestra gente, para la falta de empatía social, la confianza depositada en ustedes debe honrarse con trabajo, esfuerzo, sacrifico y honestidad”, señaló.
La primera autoridad departamental reconoció que hoy la población sufrió demasiado y que no se le está dando a la gente lo que merece, en ese entendido encomendó a su nuevo gabinete cambiar esta situación en el corto plazo.
Velasco también exhortó a su gabinete a recuperar la institucionalidad y devolver la confianza a la población, al reconocer las dificultades actuales.
“Tenemos que recuperar la grandeza de la Gobernación y devolver la esperanza a la gente que confió en nosotros, que la gente viva mejor y vamos a devolverle la altura a la gobernación”, acotó.
Al término del acto, el gobernador convocó a su primera reunión de gabinete, con la que se dio inicio formal al trabajo de la nueva gestión departamental.
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