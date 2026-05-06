Concejo cruceño elegirá comisiones tras posesión de secretarios

La concejala de VOS, María Victoria Rosales, informó que, tras la reciente posesión de tres secretarios en el Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, la siguiente etapa será la conformación de las comisiones de trabajo al interior del órgano deliberante.

“Hoy por la tarde, a partir de las 16:00, vamos a elegir a las comisiones del Concejo. Son siete comisiones y somos 10 concejales de la bancada, pero estamos cumpliendo con todos los procedimientos establecidos en el reglamento”, señaló.

En ese contexto, la presidenta del legislativo cruceño, Luisa Nayar, posesionó en la jornada pasada a tres secretarios: Victorio Aloisio Zenteno como secretario de Administración y Finanzas; Marita Robles Durán como secretaria de Asesoramiento; y Rodolfo Weise Antelo como secretario de Coordinación.

Adhesión a acción popular

Por otra parte, la edil aclaró que el Concejo Municipal se adhirió a la defensa del caso Mutualista. Según explicó la autoridad edil, prevén estar presentes este miércoles en la acción popular que se ventilará en el Palacio de Justicia, de la capital cruceña.

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