¿Cómo quedaría conformada la Asamblea y el Concejo de Santa Cruz? Te contamos

Tras los comicios subnacionales de 2026, la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz y el Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra quedaron oficialmente conformados, marcando el inicio de un nuevo período de gestión para las autoridades electas.

Santa Cruz, el departamento más grande del país, elegirá a 28 asambleístas por sufragio universal: 15 representantes provinciales por territorio, 8 representantes por población y 5 representantes de los pueblos indígenas originarios —chiquitanos, guaraníes, guarayos, ayoreos y moqueños— elegidos según sus usos y costumbres.

De acuerdo con los resultados preliminares del Tribunal Electoral, la Asamblea Legislativa de Santa Cruz quedó distribuida de la siguiente manera: 9 representantes para la Agrupación Libre, 7 para Creemos, 4 para Santa Cruz para Todos, 2 para Demócratas y 1 para el Movimiento Tercer Sistema.

En cuanto al Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, la composición quedó con 10 concejales de la Agrupación Vos y 1 concejal de Primero Santa Cruz.

Estas nuevas autoridades tendrán un rol fundamental en el desarrollo del departamento y la ciudad. Entre sus responsabilidades se encuentran la propuesta y aprobación de leyes, la fiscalización del Ejecutivo y la gestión del presupuesto departamental y municipal.

Con este nuevo escenario político, los ciudadanos esperan que la Asamblea y el Concejo trabajen de manera coordinada para impulsar proyectos y políticas que beneficien al departamento y la capital cruceña.

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