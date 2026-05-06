“Recuperar los predios del Mutualista es una prioridad”, afirmó Saavedra al ingresar a audiencia

Este miércoles se instaló la audiencia de la acción popular por el caso del Mercado Mutualista, con la presencia del alcalde de Santa Cruz de la Sierra, la presidenta del Concejo Municipal y varios concejales, quienes acudieron al Palacio de Justicia para participar en el proceso.

El alcalde Manuel Saavedra señaló que la principal tarea de su gestión será la defensa del patrimonio municipal y la recuperación de terrenos que, según afirmó, pertenecen a la ciudad.

“Vamos a ir por partes. Primero, recuperar esos terrenos que en realidad son de la ciudad; luego, restituir lo que se hizo mal y, posteriormente, asignar responsabilidades a quienes actuaron de forma incorrecta, no solo en la gestión municipal, sino también en la administración de justicia”, manifestó la autoridad.

Saavedra aseguró que ya se conformó una comisión que identificó a presuntos responsables, y que las acciones legales avanzarán en las instancias correspondientes.

Asimismo, enfatizó que una de las funciones centrales de su administración será proteger los bienes municipales ante posibles avasallamientos. “Vamos a tener una instancia de defensa del patrimonio cruceño, para resguardar predios que han sido tomados o están en riesgo”, indicó.

Por su parte, la secretaria de Planificación de la Alcaldía, Sibele Ortiz, destacó la presencia de las autoridades en la audiencia como una señal de compromiso institucional.

“Se acabó la Santa Cruz donde las autoridades no asistían a audiencias ni defendían el patrimonio municipal. Hoy estamos aquí para ejercer una defensa técnica del caso Mutualista”, afirmó.

Consultada sobre los argumentos que presentará la Alcaldía, Ortiz señaló que cuentan con el historial completo del predio. “Vamos a demostrar que es un bien municipal”, sostuvo.

En relación con la defensa de la familia Crapuzzi, que asegura poseer documentación original de los terrenos, la funcionaria indicó que será en audiencia donde se contrastarán las pruebas. “Confiamos en que la ley actuará de manera correcta”, agregó.

Ortiz reiteró que la actual gestión mantendrá una postura firme en la defensa de los bienes públicos. “Hemos sido claros con la población: se acabaron las mafias y los funcionarios que no protegían el patrimonio. Vamos a seguir defendiendo todos los bienes de la ciudad”, expresó.

Mira la programación en Red Uno Play