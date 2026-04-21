El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, informó que se presentaron dos denuncias ante el Ministerio Público en el marco de las investigaciones por el caso Mutualista.

Según detalló, una de las acciones legales está dirigida contra exmagistrados y una juez de Pailón, mientras que también se activó una denuncia disciplinaria contra autoridades judiciales que habrían intervenido en el proceso.

“Ayer (lunes) presentamos dos denuncias, una contra los exmagistrados y contra la juez de Pailón, como lo habíamos anunciado. También se ha presentado otra denuncia disciplinaria contra algún juez que hubiera intervenido”, señaló.

Saucedo indicó que la Unidad de Transparencia del TSJ impulsó estas acciones, las cuales actualmente se encuentran en análisis por parte del Ministerio Público.

“Vamos a defender el Mutualista. Es una postura que asumí personalmente y lo estamos demostrando con hechos reales. El Mutualista es un patrimonio de los cruceños, es un bien de dominio público y lo vamos a demostrar también”, afirmó.

Cruce con la Alcaldía

En relación a las declaraciones del vocero municipal sobre el cumplimiento de una sentencia constitucional que establecería la propiedad de los predios del Mutualista a favor de la familia Crapuzzi, Saucedo calificó dicho fallo como prevaricador.

Además, cuestionó directamente al alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, por insistir en esa postura.

“Alcalde Jhonny Fernández, deje de insistir a través de su vocero en querer cumplir algo que es prevaricador. Váyase con dignidad y deje que los cruceños recuperen lo que le pertenece a la ciudad”, manifestó.

La autoridad agregó que ya se presentó una denuncia por prevaricato ante el Ministerio Público en relación a este caso.

Mira la programación en Red Uno Play