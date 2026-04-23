Caso Mutualista: Sociedad de Ingenieros pide que nueva gestión municipal asuma defensa

El conflicto por los predios del Mercado Mutualista continúa generando reacciones en Santa Cruz de la Sierra. En este contexto, el presidente de la Sociedad de Ingenieros de Santa Cruz, Roly Mancilla, se refirió a la situación y a las acciones asumidas por la actual administración municipal.

Mancilla afirmó que las recientes determinaciones del municipio eran “esperadas”, considerando que la gestión se encuentra en una etapa de transición.

“Entendemos que ya el municipio está en un proceso de transición. Hay una nueva autoridad electa que en los próximos días ya va a ser posesionada oficialmente, entonces no veíamos el motivo por el cual el alcalde tenga que tomar estas acciones tan trascendentales para el municipio de Santa Cruz de la Sierra ya cuando está de salida”, manifestó.

Asimismo, señaló que distintas instituciones habían presentado reclamos y observaciones mediante comunicados oficiales, además de pruebas sobre la situación legal de los terrenos.

En ese sentido, cuestionó la existencia de documentación relacionada al derecho propietario de la familia Crapuzzi, indicando que estos elementos deben ser revisados con mayor profundidad.

Finalmente, el representante de los ingenieros exhortó a la próxima administración municipal a asumir un rol firme en la defensa del patrimonio de la ciudad.

“Esperemos que ya la nueva gestión pueda defender los terrenos municipales, que pueda defender el Mercado Mutualista para que esto siga siendo de todos los cruceños”, concluyó.

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