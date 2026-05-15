Jueza de Pailón se abstiene de declarar en caso Mutualista tras presentarse en la Delcc

En el marco de la investigación del caso Mutualista, la jueza de Pailón, Mery Mojica, se presentó este jueves a declarar ante el Ministerio Público, en medio del seguimiento al proceso judicial.

Su abogado, Joadel Bravo, defendió a su representada y aseguró que no existe responsabilidad de la autoridad judicial en la decisión que derivó en la controversia por la norma municipal vinculada al mercado Mutualista.

“Lo hemos dicho hasta el cansancio, la prueba de la inocencia de la señora jueza es la sentencia constitucional”, afirmó el jurista, quien sostuvo que su defendida no aparece mencionada en el documento judicial observado dentro de la investigación.

Bravo explicó que, según la defensa, la jueza no emitió ninguna resolución que disponga la anulación de la ley municipal.

“Quienes asumen esa nulidad son dos vocales del Tribunal Constitucional de Santa Cruz, pero no hay relación con la actuación de la jueza”, señaló.

El caso continúa en etapa de investigación, mientras el Ministerio Público evalúa los elementos recolectados y las declaraciones de los involucrados.

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