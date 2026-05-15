TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD
Comunidad

Jueza de Pailón se abstiene de declarar en caso Mutualista tras presentarse en la Delcc

Su abogado negó que la jueza esté involucrada y afirmó que la responsabilidad sería de otras autoridades. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

14/05/2026 22:12

Jueza de Pailón, Mery Mojica.
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

En el marco de la investigación del caso Mutualista, la jueza de Pailón, Mery Mojica, se presentó este jueves a declarar ante el Ministerio Público, en medio del seguimiento al proceso judicial.

Su abogado, Joadel Bravo, defendió a su representada y aseguró que no existe responsabilidad de la autoridad judicial en la decisión que derivó en la controversia por la norma municipal vinculada al mercado Mutualista.

“Lo hemos dicho hasta el cansancio, la prueba de la inocencia de la señora jueza es la sentencia constitucional”, afirmó el jurista, quien sostuvo que su defendida no aparece mencionada en el documento judicial observado dentro de la investigación.

Bravo explicó que, según la defensa, la jueza no emitió ninguna resolución que disponga la anulación de la ley municipal.

“Quienes asumen esa nulidad son dos vocales del Tribunal Constitucional de Santa Cruz, pero no hay relación con la actuación de la jueza”, señaló.

El caso continúa en etapa de investigación, mientras el Ministerio Público evalúa los elementos recolectados y las declaraciones de los involucrados.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD