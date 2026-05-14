"Hay que economizar los recursos": Nayar anuncia recorte de personal y austeridad en el Concejo

La presidenta del Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, Luisa Nayar, anunció la aplicación de una política de austeridad dentro del órgano legislativo edil, que contempla una reestructuración administrativa, reducción de personal y revisión de gastos operativos. Según afirmó, la medida busca optimizar recursos en medio de la crisis económica que atraviesa el municipio.

Nayar sostuvo que actualmente el Concejo cuenta con aproximadamente 246 funcionarios de planta, más de 90 contratados en línea y personal eventual, por lo que considera necesario “recortar este aparato que es bastante grande para la institución”.

“Lo que hemos solicitado es que se lleve adelante la reestructuración del Concejo a efectos de reducir, lógicamente, el personal, garantizando la operatividad de esta institución”, señaló la autoridad durante una entrevista en el programa El Mañanero.

Indicó que la próxima semana se espera conocer datos concretos sobre cuántos funcionarios serán retirados, cuántos permanecerán y cuánto dinero se logrará ahorrar con estas medidas.

“Mientras la gente la está pasando mal, no podemos replicar las prácticas del pasado de utilizar las instituciones públicas como un botín político o económico”, manifestó Nayar al explicar las razones del ajuste administrativo.

La autoridad también denunció presuntos gastos elevados en mantenimiento de vehículos durante la anterior administración.

“La plata que se gastaba en mantenimiento daba incluso para comprar un vehículo nuevo”, manifestó, y adelantó que ahora se exigirán procesos con varias cotizaciones para transparentar contrataciones.

Nayar remarcó que, si se detectan irregularidades administrativas o hechos de corrupción, se impulsarán investigaciones y procesos legales. “No podemos ser cómplices ni encubrir a nadie”, afirmó.

Asimismo, vinculó el plan de austeridad con la necesidad de redirigir recursos a áreas prioritarias como salud y educación. Señaló que existen deficiencias en centros médicos y unidades educativas, además de reclamos por la falta de desayuno escolar.

Finalmente, confirmó que este jueves por la tarde el Concejo tratará un proyecto de ley relacionado con el mercado Mutualista y caminos vecinales.

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