Municipio reanuda atención en Recaudaciones tras intervención por presuntas irregularidades

“Hoy podemos decirle a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra que el sistema de recaudaciones se encuentra blindado”, afirmó el alcalde Manuel Saavedra al anunciar la reanudación de la atención presencial en las oficinas de Recaudación del municipio, que permanecieron intervenidas durante tres días.

La autoridad edil señaló que durante la intervención se identificó a 411 usuarios con acceso irrestricto al sistema de recaudaciones, quienes realizaban modificaciones sin control sobre los recursos municipales.

“Esos 411 usuarios se han transformado en 60, pero ¿cuál es la diferencia? Los 411 modificaban lo que querían. Ahora estos 60 usuarios solo tienen acceso de visualización y, si necesitan introducir algún dato al sistema, debe ser autorizado por un superior”, explicó Saavedra.

Respecto a las investigaciones en curso, el burgomaestre adelantó que la próxima semana se dará a conocer quiénes habrían desviado recursos municipales, cuánto dinero estaría comprometido y desde cuándo se realizaban estas presuntas irregularidades dentro de las oficinas de recaudaciones.

“Se harán las denuncias ante la justicia y, sobre todo, lo más importante es que se buscará recuperar la plata que le han robado a la ciudad de Santa Cruz”, concluyó la autoridad municipal.

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