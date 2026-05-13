Mamen promete revelar quiénes manipulaban el sistema de recaudaciones

El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Mamen Saavedra, anunció que 'si todo sale bien', la intervención a las oficinas de recaudación municipal puede concluir este jueves, jornada en la que también se reanudará la atención física para que la población pueda realizar el pago de sus impuestos.

La autoridad informó que las investigaciones internas continúan y aseguró que este jueves revelará quiénes tenían acceso irrestricto al sistema de recaudaciones, cómo operaban y bajo qué autorizaciones trabajaban.

“Se han identificado muchas irregularidades, manipulación del sistema, hacían dibujo libre con nuestros impuestos. Quiénes son, desde hace cuánto y cuánto fue el daño económico lo vamos a revelar una vez termine la investigación”, afirmó Saavedra.

El burgomaestre adelantó además que la Alcaldía trabaja en la implementación de una ventanilla única, con el objetivo de digitalizar y simplificar los trámites municipales para mejorar la atención a la ciudadanía.

“Con la digitalización se acaba la corrupción, acaban sobrando los tramitadores. Vamos a utilizar la tecnología para facilitar la vida de nuestra gente y transparentar nuestra gestión”, concluyó.

En el marco de la intervención que encara la Alcaldía, ayer inició una auditoría forense para identificar posibles irregularidades registradas en los últimos años dentro del sistema de recaudaciones municipales.

Datos preliminares daban cuenta que 170 funcionarios tenían accesos irrestrictos que podían hacer cualquier cosa, subir y disminuir montos que afectaban al municipio porque dejaban de percibir recursos para las obras.

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