Gobernación anuncia nuevas medidas de austeridad y revisión de contratos

El secretario de Hacienda de la Gobernación de Santa Cruz, José Luis Pérez, anunció que hasta fin de mes se implementarán nuevas medidas de austeridad que se sumarán a las tres disposiciones instruidas este miércoles por el gobernador Juan Pablo Velasco.

“Hasta el cierre de mes vendrán dos nuevas medidas. Vamos a revisar todos los procesos de contratación de la Gobernación y esto pretende buscar eficiencia y asignar los recursos a los sectores donde más necesita Santa Cruz”, señaló Pérez.

La primera medida contempla la reducción del 25% en los gastos administrativos; la segunda está relacionada con el repliegue del parque automotor; y la tercera apunta a la revisión de contratos del personal eventual.

“En la revisión de contratos prevemos reducir Bs 10,7 millones en este ítem. La Gobernación tiene 560 funcionarios de planta y 391 en personal eventual”, detalló la autoridad departamental.

Por otra parte, el secretario de Hacienda confirmó que la Gobernación ya recibió una partida de recursos económicos del Tesoro General del Estado (TGE), con la que se comenzará a pagar los salarios del personal de salud y cumplir con las obligaciones económicas de este mes.

“El siguiente mes será otro mecanismo de búsqueda de recursos, pero lo más importante es que se pretende cambiar todo; hay un cambio estructural”, sostuvo Pérez.

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