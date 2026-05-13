Velasco compromete mejoras y equipamiento para la maternidad Percy Boland

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, sostuvo este martes una reunión con representantes del Hospital de la Mujer Percy Boland y miembros del sindicato del nosocomio, con quienes acordó trabajar de manera inmediata en la atención de demandas prioritarias del sector salud.

Tras la reunión, Velasco aseguró que uno de los principales compromisos asumidos por su gestión es garantizar el pago oportuno de salarios al personal médico y trabajadores de salud.

“Nuestro compromiso más importante es que los médicos y trabajadores de salud puedan contar con sus ingresos en tiempo y forma. No más retrasos”, expresó la autoridad departamental.

Asimismo, anunció que se trabajará en mejorar las condiciones técnicas y de equipamiento del hospital, con el objetivo de fortalecer la atención a la población.

“También vamos a trabajar para brindarles las condiciones técnicas, el equipamiento y las herramientas necesarias para que puedan desarrollar su profesión como corresponde y atender a la población con dignidad y eficiencia”, manifestó.

El gobernador remarcó que el trabajo coordinado con el personal de salud permitirá mejorar la atención a las familias cruceñas, especialmente en un centro hospitalario materno infantil de referencia como la Maternidad Percy Boland.

“Hay muchísimo por hacer en el sector salud, pero lo vamos a hacer”, aseguró.

Mira la programación en Red Uno Play