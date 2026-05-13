Frerking: “No seremos parte de un corte constitucional en el país”

Klaus Frerking, presidente de la Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro), informó que el sector decidió aceptar un plazo de 60 días para la elaboración de una nueva propuesta legislativa que mantenga el espíritu y los alcances de la derogada Ley 1720.

El dirigente nacional explicó que el sector productivo optó por ceder para evitar que la norma sea utilizada como argumento para promover un “corte constitucional” en el país.

“Como dirigentes agropecuarios tomamos la decisión de no ser parte del corte constitucional que muchos están queriendo tener en el país con la excusa de una ley que ayuda a todo el pequeño productor”, manifestó Frerking.

El representante agropecuario señaló que la determinación busca evitar mayores conflictos y permitir la construcción de una nueva normativa consensuada, orientada a beneficiar al sector productivo y a los pequeños productores del país.

“Sabemos que hay ONG, sabemos que hay financiamiento que ponen la Ley 1720 por delante para seguir los bloqueos, para seguir las marchas. En este momento no hay excusa, el Gobierno no tiene excusa para que haya libre tránsito en todas las carreteras”, agregó.

Frerking denunció que los bloqueos dejaron más de 5.000 camiones varados, afectando al sector exportador e impidiendo el ingreso de divisas al país, además de provocar incrementos en los precios de productos de la canasta familiar.

“Como sector buscamos producir, exportar, construir país y a nosotros como agropecuarios no nos van a utilizar como excusa. Hemos decidido esperar 60 días para que se activen las Comisiones Agrarias Departamentales y haya una nueva política agraria por departamento”, sostuvo.

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