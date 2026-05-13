Ministro de Gobierno asegura que movilizaciones buscan desestabilizar al país

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, denunció que las movilizaciones registradas en el país responden a intereses políticos y no a demandas sociales legítimas, recordando que la noche del martes el Senado aprobó, aunque con modificaciones, la Ley 1720.

“Este es un bloqueo político, este es un bloqueo con fines de desestabilización”, afirmó la autoridad, al señalar que los conflictos estarían vinculados a grupos afines al expresidente Evo Morales.

Asimismo, cuestionó las declaraciones del senador suplente Nilton Condori, quien expresó públicamente su respaldo a las movilizaciones y planteó escenarios de sucesión presidencial.

“Pedir la renuncia del mandatario, del primer mandatario, es un delito”, sostuvo Oviedo.

Sobre los hechos registrados en la zona de Río Seco, en la ciudad de El Alto, el ministro denunció actos vandálicos contra vecinos, vehículos y comercios.

“Eso no es protesta social, eso es vandalismo, eso es delincuencia pura y simple”, manifestó, asegurando que la población alteña rechazó los bloqueos y pidió el retiro de los grupos movilizados.

En relación con los operativos policiales ejecutados en la urbe alteña, la autoridad confirmó la existencia de personas detenidas y pidió al Ministerio Público acompañar las acciones legales correspondientes.

“Esta gente tiene que ser juzgada, esta gente tiene que ir a procesos penales”, sentenció.

Finalmente, el ministro afirmó que el Gobierno mantiene una estrategia orientada al diálogo para evitar confrontaciones. “Estamos priorizando el diálogo, no queremos enfrentarnos entre bolivianos”, indicó, al señalar que en distintas provincias de La Paz algunos sectores comenzaron a retirarse de las medidas de presión tras advertir que estaban siendo “instrumentalizados por dirigentes muy cuestionados”.

Con información del Ministerio de Gobierno

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