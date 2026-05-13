Sector turístico reporta pérdidas millonarias y alerta daño a la imagen de Bolivia por bloqueos

La Federación Boliviana de Guías Turísticos alertó que los bloqueos y movilizaciones registrados en diferentes regiones del país están generando pérdidas millonarias al sector y afectando gravemente la imagen internacional de Bolivia como destino turístico.

El representante de la organización, Alan Huaman, señaló que la situación se agravó entre el 5 y el 11 de mayo, periodo en el que se registraron conflictos y cortes de rutas en varias carreteras del país.

“Los bloqueos primero nos han afectado en ocasiones y ahora nos están dando una estocada casi final. Estamos muy preocupados por la inestabilidad del país”, afirmó.

Huaman dijo que la percepción de inseguridad provocó que Bolivia sea vista como un destino hostil para los visitantes extranjeros.

Turistas afectados y evacuaciones

El representante explicó que varios turistas quedaron atrapados por los bloqueos, especialmente en el altiplano, por lo que operadores turísticos tuvieron que organizar evacuaciones.

“Hemos tenido que evacuar a turistas en la parte del altiplano porque no tenían ningún tipo de colaboración de parte de los bloqueadores”, indicó. También, denunció que algunos viajeros tuvieron que pagar para cruzar puntos de bloqueo.

“Se han hecho posiciones extorsivas respecto a que las personas, por simplemente ser visitantes, tendrían que pagar para pasar cada punto de bloqueo”, afirmó.

Huaman relató además que algunos turistas caminaron más de seis horas para llegar a la frontera con Perú, mientras que otros fueron trasladados por el lago Titicaca para evitar los conflictos.

Pérdidas económicas y cancelaciones

La Federación estima que el sector turístico perdió alrededor de 180 millones de bolivianos entre el 5 y el 11 de mayo debido a la paralización de actividades y cancelaciones.

“Solo hablo del 5 al 11 de mayo como una estimación”, precisó. Asimismo, alertó que ya comenzaron las cancelaciones para la próxima temporada alta de turismo, prevista entre junio y septiembre con la llegada de visitantes europeos.

“Ya hemos tenido una cancelación masiva de visitas al país”, lamentó. En Cochabamba, las pérdidas alcanzarían los 7,4 millones de bolivianos, mientras que el turismo interno también se redujo por temor a los conflictos en carreteras y regiones rurales.

Analizan acciones legales

Ante esta situación, la Federación Boliviana de Guías Turísticos anunció que trabaja en una posible demanda penal contra quienes promuevan los bloqueos.“Vamos a generar una demanda porque somos varios los sectores afectados. Se están vulnerando derechos como el trabajo, la transitabilidad y el acceso a la salud”, señaló Huaman.

El dirigente aseguró que las movilizaciones están dañando una de las actividades económicas más importantes del país.

Entretanto, la Policía Boliviana informó que continúan las movilizaciones y bloqueos en diferentes regiones del país, especialmente en La Paz y carreteras del occidente.



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