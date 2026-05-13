Desesperación en Cochabamba: productores y comerciantes buscan enviar mercadería por avión ante bloqueos

Las filas y la desesperación marcan el inicio de esta jornada en el centro de envío de cargas del aeropuerto Jorge Wilstermann de Cochabamba, donde decenas de productores y comerciantes buscan enviar sus productos por vía aérea hacia La Paz y otras regiones del país debido a los bloqueos carreteros.

Desde la madrugada, varias personas llegaron hasta la avenida Killman para intentar conseguir un espacio y despachar mercadería antes de que se eche a perder. El panorama es de saturación, largas filas y personas esperando incluso a la intemperie.

Entre los productos que intentan ser enviados se encuentran lotes de flores, pollos, frutillas y otros alimentos perecederos transportados en envases especiales.

“Estoy aquí desde las cinco de la madrugada para intentar mandar material por courier. Estos bloqueos perjudican; la gente prácticamente se queda a dormir para poder mandar sus productos”, relató una usuaria.

La situación afecta especialmente a los floricultores, quienes buscan cumplir con pedidos ante la cercanía del Día de la Madre. Algunos incluso instalaron carpas en las inmediaciones del centro de carga para asegurar un cupo y evitar pérdidas económicas.

Otra ciudadana señaló que muchos productores están tratando de recuperar parte de su inversión frente al riesgo de que la mercadería se dañe por la demora en los envíos.

Asimismo, comerciantes y emprendedores expresaron su preocupación por el impacto económico de los bloqueos, ya que varios contratos y entregas quedaron paralizados por la imposibilidad de utilizar el transporte terrestre.

“El perjuicio es tremendo porque afecta a toda la dinámica económica. Los emprendedores buscan la forma de cumplir con sus contratos”, comentó otro ciudadano.

La alta demanda de envíos aéreos se registra en medio de las movilizaciones y bloqueos instalados por diferentes sectores sociales, que dejaron a Cochabamba parcialmente aislada del occidente del país.

La situación también afecta a la Terminal de Buses de Cochabamba, donde cientos de pasajeros quedaron perjudicados por la suspensión y restricción de viajes terrestres hacia Oruro y La Paz.





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