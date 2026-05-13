Abren investigación contra dirigente de la COB por cobro de Bs 141 mil

El Ministerio Público admitió este martes una denuncia contra el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, por presuntas irregularidades en el cobro de una pensión por invalidez laboral.

La denuncia fue presentada por el diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Manolo Rojas, quien cuestionó que el principal dirigente de la COB recibiera este beneficio pese a que, según afirmó, se encontraría en buen estado de salud. Además, señaló que Argollo habría cobrado un cheque por más de Bs 141.000.

El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, confirmó que el caso ya fue admitido y que se dio inicio formal a la investigación dentro del Ministerio Público.

“El análisis correspondiente, realizado por la fiscal analista, dio inicio a la investigación por parte del Ministerio Público, en la cual se tiene investigado al señor Mario Argollo. Ya tenemos un inicio de investigación dentro de la presente causa”, informó la autoridad.

Torrez explicó que, tras la admisión de la denuncia, el dirigente sindical será convocado a prestar su declaración informativa para esclarecer las acusaciones relacionadas con el presunto fraude en el cobro de la pensión de invalidez laboral.

De acuerdo con el reporte fiscal, el caso fue abierto inicialmente por delitos de carácter provisional, mientras avanzan las investigaciones y se recopilan mayores elementos dentro del proceso.

Hasta la tarde de este martes, Mario Argollo no se había pronunciado públicamente sobre la denuncia ni sobre la apertura de la investigación en su contra.

Con información de ABI

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