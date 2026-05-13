Diálogo entre Magisterio y Gobierno entra en cuarto intermedio hasta el sábado

El Ministerio de Educación y la dirigencia de la Confederación de Trabajadores de la Educación Urbana de Bolivia (CTEUB) acordaron un cuarto intermedio en sus movilizaciones tras una reunión establecida hoy. Ambas partes decidieron no emitir declaraciones públicas sobre los puntos discutidos con el objetivo estratégico de no entorpecer el proceso de negociación ni poner en riesgo los avances alcanzados este martes.

Socialización en las bases del magisterio

Wilson Velásquez, ejecutivo general de los Maestros Urbanos, informó desde Cochabamba que este tiempo será utilizado para realizar las consultas necesarias con los educadores de base. El dirigente enfatizó que “hemos entrado en cuarto intermedio en el marco del diálogo para socializar la propuesta del Ministerio de Educación con cada uno de los maestros”.

La dirigencia nacional se trasladará a sus distritos para someter el documento a un análisis profundo dentro de sus instancias orgánicas de decisión.

Sobre esta etapa, Velásquez aclaró que “durante el cuarto intermedio vamos a asumir instancias orgánicas; ahí se va a definir si se acepta o no la propuesta del Ministerio de Educación”.

Retorno a la mesa de negociación

Se espera que el próximo sábado 16 de mayo se reanuden las conversaciones formales una vez que los maestros tengan una postura unificada sobre el futuro del conflicto. Velásquez concluyó que no adelantarán criterios previos, señalando que "nos vamos a retirar hasta el sábado a mediodía donde va a continuar el diálogo con el Ministerio de Educación".

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