¿Hay fecha para las vacaciones invernales en Santa Cruz? Esto respondió el Magisterio

La Dirección Departamental de Educación (DDE) de Santa Cruz confirmó que la fecha oficial para las vacaciones invernales y el horario de invierno se definirá tras el Consejo Técnico de este viernes. Nelson Nery Alcócer Coca, director de la entidad, aseguró que se están consensuando las medidas necesarias con los 54 directores distritales para garantizar la salud estudiantil.

Evaluación técnica y epidemiológica

El análisis para determinar el descanso pedagógico no se realiza de forma aislada, sino que responde a un trabajo coordinado con especialistas del área sanitaria.

“Tenemos reuniones de coordinación con el Sedes desde el lunes para abordar el factor climatológico y tomar todas las previsiones”, manifestó la autoridad educativa a los medios de comunicación.

Aunque el clima ha mostrado variaciones drásticas en la región, los reportes oficiales indican que la presencia de estudiantes en las unidades educativas se mantiene estable. Alcócer aclaró que, si bien se vigilan los registros diariamente, el ausentismo actual no representa una cifra de alarma para el sistema escolar cruceño.

Reporte de enfermedades respiratorias

Las autoridades han detectado que los cuadros de enfermedades respiratorias presentes en el alumnado son, hasta el momento, situaciones controladas y de corta duración.

“Día tras día monitoreamos las asistencias de los estudiantes, pero no es un porcentaje considerable; siempre hay casos aislados de niños contagiados con resfríos”, detalló el director de la DDE.

Para aquellos estudiantes que presentan síntomas, el sistema educativo ha dispuesto flexibilizar las normas de asistencia para facilitar su pronta recuperación en casa. La autoridad explicó que se trata mayormente de resfríos comunes que son atendidos en un lapso de dos o tres días por las familias.

Decisiones finales para el viernes

El encuentro de este viernes será el escenario definitivo donde se cruzarán los datos climáticos y de salud para emitir un instructivo oficial a todo el departamento. “El viernes tenemos un Consejo Técnico Departamental con los 54 directores para ir viendo el horario de invierno y también el descanso pedagógico”, concluyó Alcócer.

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