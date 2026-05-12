"Atienden nuestras demandas o esto se radicaliza": Maestros advierten paro de 48 horas tras protestas

El Magisterio Urbano de Bolivia realizó un análisis del paro de 24 horas de hoy, remarcando la contundencia del mismo, el cual paralizó las actividades escolares y bloqueó rutas estratégicas hacia la Chiquitania y Brasil.

Lorenzo Chávez, ejecutivo de Maestros Urbanos de Santa Cruz, afirmó: “Hemos cumplido de manera contundente el paro de 24 horas; queremos que dejen de poner excusas y que atiendan las demandas”.

Diálogo decisivo en Cochabamba

Para este martes a las 15:00, se ha convocado a una reunión técnica en Cochabamba donde la dirigencia espera propuestas concretas que permitan desactivar el conflicto social. El dirigente enfatizó que asistirán con responsabilidad y, de existir una respuesta positiva, la considerarán para explicarla a las bases antes de tomar una decisión.

La dirigencia ha condicionado la continuidad de las labores escolares a los resultados que se obtengan en la mesa de negociación con el Ejecutivo. "Si no hay respuestas favorables, vamos a pedir la renuncia de la ministra y vamos al paro de 48 horas", sentenció Chávez como advertencia directa.

Cuarto intermedio y normalización temporal

Mientras los maestros rurales mantienen puntos de bloqueo activos, el sector urbano ha decidido dictar un cuarto intermedio para permitir el desarrollo de las clases durante la jornada de diálogo.

El ejecutivo cerró su intervención indicando que: “Le decimos a la ministra que atienda las demandas o esto se radicaliza”.

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