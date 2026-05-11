Bono PEPE amplía registro: Revise aquí si ya está habilitado

Autoridades han confirmado de manera oficial la extensión del cronograma para la inscripción de nuevos beneficiarios al Bono PEPE en todo el territorio. Es así que invita a las familias a verificar su estado de habilitación de forma inmediata a través del portal institucional: https://www.gestora.bo/Consultas/BonoPepe/.

La Gestora Pública ha dispuesto esta herramienta tecnológica simplificada para que los tutores puedan constatar la validez de su registro desde cualquier dispositivo. Para obtener el resultado, el usuario solo debe ingresar el número de cédula de identidad y la fecha de nacimiento del beneficiario en el sistema.

Esta determinación surge como respuesta directa a los diversos inconvenientes técnicos que se presentaron en la plataforma durante la etapa inicial del proceso. El objetivo principal es garantizar que las familias aún podrán completar el trámite y acceder al beneficio de Bs. 450.

Nuevos plazos y alcance del beneficio

El proceso de registro de datos en las unidades educativas y centros de formación se mantendrá vigente de manera excepcional hasta el próximo viernes 15 de mayo. Por su parte, la fecha límite para hacer efectivo el cobro del dinero en las entidades financieras se ha postergado hasta el 19 de junio de 2026.

La medida alcanza a un espectro amplio del sistema educativo nacional para proteger la economía de los hogares más vulnerables. Los grupos que pueden acceder a esta ampliación son los siguientes:

Estudiantes pertenecientes a unidades educativas fiscales.

Alumnos inscritos en unidades educativas de convenio.

Inscritos en centros de educación especial a nivel nacional.

Estudiantes registrados en centros de educación alternativa.

Verificación digital y requisitos de cobro

Al momento de acudir a la ventanilla bancaria, el proceso se ha diseñado para ser ágil y evitar la burocracia excesiva en las familias. Únicamente se requiere la presentación del carnet de identidad original y vigente del tutor legal que fue debidamente registrado en la unidad educativa correspondiente, además de su carnet de sufragio.

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