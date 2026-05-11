¿Cuándo retornará el calor a Santa Cruz? El ‘surazo’ dará tregua esta semana

El ascenso gradual de las temperaturas en Santa Cruz comenzará este miércoles 13 de mayo, marcando el fin del dominio absoluto del primer surazo del año. Tras un inicio de semana gélido, el cambio de dirección de los vientos hacia el norte permitirá que el termómetro recupere niveles más cálidos de forma progresiva.

De acuerdo con el reporte meteorológico N.º 252 del agrometeorólogo Luis Alberto Alpire, las madrugadas de este lunes 11 y martes 12 se posicionan como las más frías registradas en lo que va de la gestión 2026. La ausencia de nubosidad facilitará la pérdida de calor nocturno, obligando a los ciudadanos a mantener el abrigo como prenda indispensable durante las primeras horas del día.

Variaciones térmicas por provincias

En la zona de Andrés Ibáñez y el Norte Integrado, el reporte oficial estima que las temperaturas mínimas se situarán en los 12°C. No obstante, el descenso será mucho más agresivo en los Valles cruceños, donde el termómetro caerá hasta los 3°C durante el pico del frente frío.

La región de la Cordillera espera una mínima de 6°C, mientras que la Chiquitania registrará aproximadamente 11°C antes del cambio de vientos. Estas condiciones climáticas extremas responden al reporte meteorológico N.º 252, el cual monitorea el desplazamiento de las masas de aire polar en el departamento.

El retorno del viento norte

A partir del jueves, las ráfagas provenientes del norte podrían alcanzar una velocidad de hasta 45 kilómetros por hora en la capital y provincias aledañas. Este fenómeno consolidará el ambiente cálido durante el día, alcanzando máximas que oscilarán entre los 27°C y 30°C según la ubicación geográfica.

En la Chiquitania, el termómetro logrará subir hasta los 30°C, ofreciendo una ventana de calor que se extenderá hasta la tarde del sábado. Sin embargo, la estabilidad atmosférica será volátil debido a la proximidad de un nuevo sistema de baja presión que afectará la región oriental.

Nueva amenaza de lluvias

La tregua del clima cálido finalizará abruptamente la noche del sábado con el ingreso de un segundo surazo de intensidad moderada. Este nuevo frente llegará acompañado de precipitaciones de variada intensidad, afectando principalmente a las provincias de Chiquitos y Ñuflo de Chávez.

Para el domingo 17, se prevé que las ráfagas del sur se intensifiquen hasta alcanzar los 50 kilómetros por hora en el área metropolitana. Las lluvias moderadas a fuertes marcarán el cierre de la semana, confirmando que la inestabilidad climática será la protagonista de mayo en todo el territorio cruceño.

Mira la programación en Red Uno Play