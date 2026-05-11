¿Hasta cuándo seguirá el 'surazo' en Santa Cruz? Así estará el clima esta semana

El primer surazo de 2026 continuará marcando las condiciones climáticas en Santa Cruz durante esta semana, dejando las temperaturas más bajas registradas en lo que va del año y obligando a la población a mantener los abrigos a mano.

De acuerdo con el reporte meteorológico N.º 252 del agrometeorólogo Luis Alberto Alpire, las madrugadas del lunes 11 y martes 12 de mayo serán las más frías, debido a la presencia de cielos despejados que permitirán una mayor pérdida de calor durante la noche.

Las temperaturas mínimas llegarán a 12°C en Andrés Ibáñez y el Norte Integrado, mientras que en los Valles cruceños descenderán hasta los 3°C. En la Cordillera se prevén 6°C y en la Chiquitania 11°C.

El informe señala que, a partir del miércoles 13, los vientos del norte provocarán un ascenso gradual de las temperaturas, generando un ambiente más cálido que se extenderá hasta el sábado durante el día.

Sin embargo, la tregua será corta. La noche del sábado ingresará nuevamente un surazo de intensidad moderada acompañado de lluvias de variada intensidad en distintas regiones del departamento. Para el domingo 17, los vientos del sur volverán a intensificarse.

En la provincia Andrés Ibáñez y el Norte Integrado se esperan temperaturas entre 12°C y 27°C, además de ráfagas de viento del norte de hasta 45 kilómetros por hora, especialmente el jueves. El domingo, las ráfagas del sur podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.

Asimismo, se pronostican lluvias moderadas para el sábado y domingo en Andrés Ibáñez, mientras que en algunas zonas del Norte Integrado las precipitaciones podrían ser de moderadas a fuertes.

En los Valles cruceños las temperaturas oscilarán entre 3°C y 25°C, con probabilidad de chubascos y lluvias débiles durante el fin de semana.

Por su parte, la Cordillera registrará mínimas de 6°C y máximas de 27°C, además de lluvias y chubascos entre sábado y domingo.

La Chiquitania tendrá temperaturas entre 11°C y 30°C. Allí también se prevén lluvias moderadas a fuertes durante el fin de semana, especialmente en las provincias Chiquitos y Ñuflo de Chávez, donde las ráfagas del sur podrían llegar hasta los 45 kilómetros por hora.

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