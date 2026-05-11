¿Cuánto necesita para comprar carne y pollo? Estos son los precios actuales

Este lunes 11 de mayo, un equipo de prensa de El Mañanero realizó un recorrido por un mercado de la zona de la avenida Cumavi, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, para verificar los precios actuales de la carne de res y del pollo, productos esenciales de la canasta familiar.

Durante la visita a este centro de abastecimiento, comerciantes informaron que el kilo de pollo se comercializa actualmente en 17 bolivianos, registrando una leve rebaja en comparación con días anteriores, cuando el precio alcanzaba los 17,50 bolivianos.

En cuanto a la carne de res, los vendedores señalaron que el kilo gancho se encuentra en 40 bolivianos. Mientras tanto, los diferentes cortes mantienen precios variados: la carne de primera oscila entre 68 y 70 bolivianos el kilo, la carne de segunda se vende en 58 bolivianos, la costilla en 45, la chuleta en 56 y la carne molida en 54 bolivianos.

Los comerciantes indicaron que los precios buscan mantenerse accesibles para que las familias puedan abastecerse de productos básicos al costo justo, especialmente al inicio de semana, cuando muchas personas acuden a realizar las compras para el hogar.

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