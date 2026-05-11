Maestros rurales bloquean en Cuatro Cañadas exigiendo al Gobierno atención a sus demandas

La carretera principal en Cuatro Cañadas amaneció bloqueada este lunes por maestros rurales que acatan un paro de 48 horas en demanda de mejores condiciones para el sector educativo y atención a temas económicos que, aseguran, afectan a toda la población.

La medida de presión interrumpe una vía estratégica que conecta distintas regiones del país. Desde el punto de bloqueo, representantes del comité señalaron que la protesta fue coordinada con otros distritos rurales de la zona chiquitana.

“Lo primero que exigimos es una educación gratuita, mayor presupuesto para la educación a nivel Bolivia, el mejoramiento del tema de la gasolina y la nivelación del salario acorde a la canasta familiar”, manifestó uno de los dirigentes movilizados.

Los maestros indicaron que los bloqueos también se replican en sectores como Pailón, Concepción y San Julián, como parte de una protesta regional impulsada por el magisterio rural.

“Los puntos de bloqueo han sido coordinados en todo el magisterio rural de la zona chiquitana”, afirmó el representante.

El sector anunció que la medida será inicialmente por 48 horas, aunque advirtió que podría ampliarse si no reciben respuesta de las autoridades.

“De no ser escuchados, vamos a estar a 72 horas y así llegar hasta indefinido”, sostuvo.

Además, los movilizados ratificaron su pedido de renuncia de la ministra de Educación, al considerar que existe “un total desconocimiento para el manejo de la educación”.

Finalmente, los manifestantes pidieron al Gobierno instalar un diálogo y atender sus demandas, entre ellas la renuncia de la ministra de Educación.

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