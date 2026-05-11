Padres en Santa Cruz lamentan el paro de maestros y piden "humo blanco" en diálogo de este martes

En un recorrido por la ciudad de Santa Cruz de la Sierra se evidenció este lunes que varias unidades educativas no pasaron clases debido al paro nacional de 24 horas convocado por el Magisterio Urbano. Uno de los establecimientos afectados fue el colegio Corpus Christi, donde las aulas permanecieron vacías en horario habitual de ingreso.

El dirigente de la junta de padres de familia, Jaime Caraballo, lamentó la suspensión de actividades y señaló que existía expectativa de que el conflicto se resolviera antes del inicio de la semana.

“Teníamos la esperanza de que entre sábado y domingo se solucionara y que hoy comencemos una semana con normalidad”, manifestó.

Caraballo cuestionó que la convocatoria al diálogo recién se haya fijado para este martes y pidió resultados concretos para evitar mayores perjuicios a estudiantes y familias.

“El Gobierno recién los llama para el día de mañana a una reunión en la que esperemos que salga humo blanco y no tengamos que perjudicar a los jóvenes y a los niños”, indicó.

El representante también expresó su respaldo a las demandas del sector docente, especialmente en lo referido a la falta de ítems y el impacto económico que atraviesan los trabajadores.

“Como padres de familia, creemos que es justa la demanda porque nosotros también sentimos esa necesidad de los ítems. Año tras año tenemos que estar pagando las horas déficit y los ítems faltantes con recursos propios de los padres de familia”, afirmó.

Asimismo, sostuvo que la pérdida de jornadas escolares obliga a replantear el calendario académico y podría extender las actividades escolares hasta diciembre.

Finalmente, aseguró que el déficit de personal docente es una deuda histórica en el país y estimó que faltan más de 5.000 ítems a nivel nacional para garantizar una educación gratuita y completa.

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