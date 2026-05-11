Magisterio irá al diálogo en Cochabamba, pero mantiene las protestas y el paro de 24 horas

El Magisterio Urbano confirmó que participará del diálogo convocado por el Ministerio de Educación para este martes 12 de mayo en Cochabamba, aunque mantendrá las medidas de presión que este lunes incluyen un paro nacional de 24 horas y movilizaciones en distintas regiones del país.

El dirigente del magisterio urbano en Santa Cruz, Lorenzo Chávez, señaló que el sector espera respuestas concretas por parte de las autoridades educativas a las demandas planteadas desde hace varias semanas.

“Esperamos que la ministra llegue con toda la facultad para tomar decisiones como máxima autoridad educativa y con respuestas claras a cada una de nuestras demandas”, manifestó.

El sector exige mayor presupuesto para educación, creación de nuevos ítems, nivelación de horas para docentes y atención a otras demandas relacionadas con las condiciones laborales y el funcionamiento del sistema educativo.

Chávez sostuvo que la decisión de ingresar al paro fue asumida tras varias jornadas de protesta sin una convocatoria previa al diálogo por parte del Gobierno.

“Estuvimos marchando cuatro días bajo el sol, el frío y el granizo, y eso nos llevó a tomar la decisión del paro de 24 horas”, afirmó.

En Santa Cruz, más de cuatro mil maestros participarán este lunes en una marcha que recorrerá el centro de la ciudad. La concentración fue convocada en instalaciones del Colegio Nacional Florida.

Además, el dirigente adelantó que, una vez concluida la movilización, los educadores instalarán una toma pacífica de la Dirección Departamental de Educación, donde permanecerán durante toda la jornada e incluso durante la noche como parte de sus medidas de presión.

Chávez también cuestionó las declaraciones de la ministra sobre el salario docente y aseguró que el ingreso promedio del sector está lejos de las cifras mencionadas por la autoridad.

“Un maestro que recién empieza y va a provincia gana menos de 3.300 bolivianos. El promedio está entre 3.500 y 4.000 bolivianos, no como se dice públicamente”, sostuvo.

Entre las principales demandas del Magisterio Urbano mencionó la creación de nuevos ítems, la asignación de horas, el respeto al escalafón docente, la reposición del poder adquisitivo del salario y la participación del sector en la elaboración de una nueva ley educativa.

Asimismo, expresó el rechazo del sector a una eventual municipalización de la educación y pidió al Gobierno priorizar mejoras en infraestructura, materiales y laboratorios para garantizar una educación de calidad.

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