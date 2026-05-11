Bloqueos, marchas y suspensión de clases marcan el inicio de semana en varias regiones del país

Bolivia comenzará la semana con una serie de movilizaciones, paros y bloqueos protagonizados por maestros, organizaciones campesinas, juntas vecinales y sectores afines al evismo, que exigen respuestas del Gobierno sobre demandas económicas, laborales y políticas.

Uno de los sectores que confirmó medidas de presión es el magisterio urbano y rural. La Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB) ratificó un paro nacional movilizado de 24 horas para este lunes 11 de mayo, mientras que el magisterio rural anunció una paralización de 48 horas en todo el país.

El representante del magisterio urbano de La Paz, José Luis Álvarez, informó que los maestros se concentrarán desde las 08:30 para iniciar una marcha que concluirá con el bloqueo de “las mil esquinas”. Como consecuencia de la medida, las clases serán suspendidas en distintas regiones del país.

Demandas del magisterioEl sector exige un incremento salarial acorde a la canasta familiar, jubilación con el 100% y mayor inversión estatal en la educación pública. Además, rechaza las condiciones planteadas por el Ministerio de Educación para instalar una mesa de diálogo.

En paralelo, las 33 federaciones del magisterio rural anunciaron bloqueos de carreteras y toma de instituciones públicas. Los dirigentes también cuestionaron la gestión de la ministra de Educación, Beatriz García, y pidieron su destitución.

Bloqueos en La Paz y CochabambaAsimismo, la Federación de Campesinos Tupak Katari mantiene bloqueos en las principales vías de ingreso a La Paz y advirtió que las medidas continuarán durante la semana.

El sector protesta contra la Ley 1720, la supuesta privatización de empresas públicas y otras normativas impulsadas por el Gobierno.

A estas medidas se sumarán juntas vecinales de El Alto y del Distrito 7, que determinaron iniciar un bloqueo indefinido desde este lunes en rechazo a la situación económica y a las políticas del Gobierno nacional.

Las movilizaciones también serán reforzadas por organizaciones campesinas y sectores afines al evismo. Interculturales y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) de Cochabamba anunciaron bloqueos desde este lunes en apoyo a las medidas impulsadas por la Central Obrera Boliviana (COB).

Por otro lado, sectores evistas anunciaron una movilización denominada “Marcha por la Vida para Salvar Bolivia”, que partirá el martes 12 de mayo desde Caracollo rumbo a la ciudad de La Paz.

Los organizadores indicaron que la marcha busca exigir la abrogación de la Ley 1720 de Reconversión de Tierras, rechazar el incremento de precios de combustibles y denunciar una presunta persecución política contra dirigentes sociales y campesinos.

Gobierno convoca a encuentro Mientras distintos sectores preparan medidas de presión, el Gobierno nacional convocó al “Primer Encuentro para el Desarrollo y Progreso del Departamento”, previsto para este lunes 11 de mayo a las 08:00 en el piso 21 de la Casa Grande del Pueblo.

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, informó que participarán alcaldes, concejales y representantes campesinos de las 20 provincias paceñas para debatir temas vinculados a infraestructura, desarrollo regional y proyectos estratégicos como la exploración de Mayaya.

La reunión busca generar espacios de coordinación con autoridades y sectores sociales en medio de una semana marcada por conflictos y protestas en distintos puntos del país.



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