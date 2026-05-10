Gobierno convoca al “Primer Encuentro para el Desarrollo y Progreso del Departamento” en La Paz a autoridades y sectores sociales

José Luis Gálvez, vocero presidencial, convocó a una reunión con alcaldes, concejales y representantes de la Federación de Campesinos del Departamento de La Paz para este lunes 11 de mayo a las 8:00 a.m., en el Piso 21 de la Casa Grande del Pueblo.

El objetivo de la reunión es replicar las discusiones mantenidas previamente, pero con un enfoque más operativo y adaptado a las realidades de cada ciudad en el Departamento de La Paz.

Sectores convocados

El vocero explicó que alcaldes y concejales de las 20 provincias del departamento estarán presentes en la reunión, junto con representantes de los sectores sociales y campesinos, que jugarán un papel clave en el diálogo sobre las necesidades de infraestructura y desarrollo en sus regiones. Gálvez subrayó que, además de la infraestructura productiva y las vías camineras, uno de los temas centrales será la exploración y explotación de Mayaya, una región con gran potencial de inversión que no recibió la atención necesaria en el pasado.

Objetivos del encuentro

Durante el encuentro, se abordarán temas claves, como la mejora de infraestructuras viales y la creación de condiciones de inversión para completar y mejorar la explotación de recursos en Mayaya, una zona que ha sido desatendida en cuanto a inversiones en comparación con otras regiones. El objetivo es lograr acuerdos que permitan avanzar en la mejora de la infraestructura y en la generación de oportunidades de inversión para el departamento.

Planificación del desarrollo a nivel nacional

Gálvez resaltó la importancia de que esta reunión se repita en otros departamentos, ya que las decisiones tomadas en el Departamento de La Paz serán replicadas en Santa Cruz y otros departamentos, con el fin de que todos los sectores participen en la planificación de un desarrollo integral para el país. “No tenemos tiempo que perder, necesitamos hacer tangibles las decisiones asumidas en obras y trabajo”, enfatizó el vocero.

Llamado a la unidad y diálogo

El vocero también hizo un llamado a la unidad y al diálogo para resolver las demandas de los sectores involucrados. Aseguró que el gobierno está dispuesto a escuchar y coordinar con todos los actores, incluidos los gobernadores, autoridades locales y representantes de sectores sociales, para lograr un acuerdo integral que impulse el desarrollo sostenible del país.

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