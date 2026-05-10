Vocero calificó de 'positivo' el encuentro y afirmó que la Policía trabaja en desbloquear vías

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, llegó la noche de este sábado a la ciudad de Santa Cruz tras participar del Encuentro Nacional, destacando los resultados de la cita y aseguró que se inició una nueva etapa de diálogo político en el país.

“Un balance totalmente positivo, fue una fiesta democrática. Nos place decirle al pueblo boliviano que acabamos de clausurar el ciclo anterior y poner los cimientos de un nuevo ciclo en el que podamos disfrutar de verdad y ejercer plenamente las facultades que nos da la democracia”, afirmó.

La autoridad sostuvo que el encuentro permitió consolidar consensos y avanzar en una agenda conjunta orientada a fortalecer la economía y la seguridad jurídica.

Sobre la propuesta de reforma constitucional planteada durante la reunión, Gálvez indicó: “Se recogió la propuesta, pero hay que entender que este es apenas el inicio de conversar y ponernos de acuerdo. Hay mucha tarea por delante y resolver los problemas que de verdad tiene la Bolivia productiva”, señaló.

Respecto a los bloqueos que aún persisten en el departamento de La Paz, informó que la Policía ya trabaja en el despeje de rutas, especialmente en sectores del norte de Potosí.

“En pocas horas tendremos buenas noticias al respecto y confiamos que en las próximas horas podamos tener muchas más rutas liberadas”, dijo.

Finalmente, adelantó que se prevé una segunda fase del diálogo mediante reuniones regionales en todo el país. “Se van a realizar cronogramas de conversación en cada una de las regiones, porque este ejercicio hay que repetirlo”, concluyó.

Mira la programación en Red Uno Play