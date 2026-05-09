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"Un payaso no lo va tumbar": Camacho expresó su respaldo al presidente en el encuentro nacional

Luis Fernando Camacho, exgobernador de Santa Cruz expresó su apoyo a Rodrigo Paz, planteó cambios de fondo en el Estado y cuestionó a sectores que, según dijo, buscan desestabilizar al Gobierno.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

09/05/2026 19:55

Luis Fernando Camacho, exgobernador de Santa Cruz
Cochabamba, Bolivia

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El exgobernador de Santa Cruz y líder de Creemos, Luis Fernando Camacho, participó en el Encuentro Nacional convocado por el presidente Rodrigo Paz en la ciudad de Cochabamba, donde expresó su respaldo al mandatario y defendió el actual modelo político y económico del país.

“Sepa, presidente, que el pueblo lo eligió y disculpen que sea ordinario, pero un payaso no lo va a tumbar, presidente”, señaló Camacho durante su intervención.

Asimismo, sostuvo que el actual momento político representa una oportunidad favorable y pidió no dejarse desgastar por “pequeños grupos de poder”.

Camacho también se refirió a las protestas impulsadas por sectores sociales que rechazan algunas reformas agrarias y cuestionó a grupos políticos que, afirmó, manipulan a campesinos mediante discursos de confrontación.

“Me da pena por ese campesino al que le mienten políticamente diciéndole que va a perder su tierra, porque la propiedad privada es sagrada”, expresó.

En la parte final de su discurso, lanzó una polémica frase al indicar: “El día de mañana, si a usted Evo lo quiere tumbar, tiene Santa Cruz para gobernar, presidente”.

El encuentro reunió a autoridades subnacionales, representantes políticos, líderes religiosos y organizaciones sociales con el objetivo de construir acuerdos políticos y económicos para encarar la actual coyuntura del país.

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