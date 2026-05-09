TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD
Nacional

“Le están quitando la libertad a los productores”: JP Velasco habla en el Encuentro Nacional

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, destacó la importancia de la libertad de elección como marco de una autonomía plena en el marco del Encuentro Nacional.

Naira Menacho

09/05/2026 11:36

Escuchar esta nota

El gobernador Juan Pablo Velasco emitió un contundente discurso enmarcado en la libertad de elección durante su participación en el Encuentro Nacional realizado en Cochabamba este sábado 9 de mayo.

“Quiero hablar de algo que pasó esta madrugada; es un tema complejo que atenta contra la libertad de los productores, que le están quitando con la opción de decir qué hacer con su patrimonio”, señaló JP con respecto a la aprobación del proyecto de abrogación de la Ley 1720 en la Cámara de Diputados.

Velasco exhortó a la Cámara de Senadores a no aprobar el proyecto, o en todo caso, permitir que sea una decisión regionalizada para que cada departamento elija a través de su comisión agraria departamental.

“Si estamos buscando una autonomía plena, este es un buen inicio. “Respetemos la oportunidad de elegir y dejar que la gente defina su destino”, destacó.

El gobernador de Santa Cruz también remarcó la importancia del 50/50 para las regiones a través de una propuesta unificada.

En este sentido, remarcó la importancia de definir los lineamientos de trabajo a través de los tiempos y mesas de trabajo.

“Tenemos que ver qué nos vamos a repartir; entendemos que no tenemos mucho que repartir, pero necesitamos una hoja de ruta y consenso”, afirmó Velasco.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD