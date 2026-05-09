"Bolivia enfrenta un desafío que debemos superar juntos": Rodrigo Paz inaugura el Encuentro Nacional en Cochabamba

El Encuentro Nacional ha comenzado oficialmente en la ciudad de Cochabamba con la presencia del presidente Rodrigo Paz y los principales actores políticos, económicos y sociales del país. Previamente a su llegada, el mandatario destacó mediante un video la urgencia de consolidar una agenda común, señalando que "a Bolivia hay que sacarla adelante juntos porque la patria es el futuro y no el pasado".

Al lugar, llegaron los gobernadores y los alcaldes electos del país, quienes se integran a este proceso tras haber iniciado recientemente sus gestiones. A este histórico encuentro se han sumado también las bancadas parlamentarias de la Asamblea Legislativa, representantes de las iglesias, sectores sociales y líderes del sector privado productivo.

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