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"Bolivia enfrenta un desafío que debemos superar juntos": Rodrigo Paz inaugura el Encuentro Nacional en Cochabamba

Con la presencia de gobernadores, alcaldes y sectores sociales, se debate hoy la agenda legislativa y productiva del país.

Ximena Rodriguez

09/05/2026 11:06

Foto: Red Uno.
Cochabamba

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El Encuentro Nacional ha comenzado oficialmente en la ciudad de Cochabamba con la presencia del presidente Rodrigo Paz y los principales actores políticos, económicos y sociales del país. Previamente a su llegada, el mandatario destacó mediante un video la urgencia de consolidar una agenda común, señalando que "a Bolivia hay que sacarla adelante juntos porque la patria es el futuro y no el pasado".

Al lugar, llegaron los gobernadores y los alcaldes electos del país, quienes se integran a este proceso tras haber iniciado recientemente sus gestiones. A este histórico encuentro se han sumado también las bancadas parlamentarias de la Asamblea Legislativa, representantes de las iglesias, sectores sociales y líderes del sector privado productivo.

Siga minuto a minuto la transmisión en vivo:

FB: https://www.facebook.com/100069128365699/videos/2378938149262238
TIK TOK: https://www.tiktok.com/@redunotv/live?enter_from_merge=personal_homepage&enter_method=others_photo
YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=tITGpzP3LMg

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