Encuentro Nacional: Presidente Paz plantea reforma parcial de la Constitución y presenta 10 proyectos de ley

El presidente Rodrigo Paz propuso este sábado impulsar una reforma parcial de la Constitución Política del Estado (CPE) y un paquete de 10 proyectos de ley destinados a transformar el modelo económico y político del país.

El anuncio fue realizado durante el Encuentro Nacional desarrollado este sábado en la ciudad de Cochabamba, con la participación de autoridades y representantes de distintos sectores.

Durante su intervención, el mandatario afirmó que el objetivo es abrir un nuevo ciclo de desarrollo basado en acuerdos nacionales y en la construcción de una agenda común. “A Bolivia hay que sacarla adelante juntos porque la patria es el futuro y no el pasado”, señaló previamente en un mensaje difundido antes de su llegada al encuentro.

La propuesta gubernamental contempla 10 proyectos de ley considerados estratégicos. Entre ellos figuran una nueva ley de electricidad para garantizar el suministro energético; una ley de hidrocarburos enfocada en la recuperación de recursos; una ley de Inversiones orientada a atraer capitales; y una Ley de Minería para regular el sector extractivo.

El paquete de leyes incluye:

Ley de Hidrocarburos Ley de Minería Ley de Electricidad Ley de Inversiones Ley de Economía Verde Ley de Emprendedores Ley Electoral (Nueva Ley Electoral Ley de Justicia Ley de Seguridad Nacional Ley de Reducción del Estado y la Burocracia: Apuntando a optimizar la administración pública.

El Encuentro Nacional reunió a gobernadores y alcaldes electos de todo el país, además de bancadas parlamentarias de la Asamblea Legislativa, representantes de iglesias, organizaciones sociales y líderes del sector privado productivo.

Paz explicó que durante seis meses de gestión se trabajó en la preparación del paquete de leyes para que, junto a las propuestas de los parlamentarios y otros actores, pueda abrirse un debate nacional y construirse consensos orientados a enfrentar la crisis económica que atraviesa el país. Además, comentó que gran parte de los proyectos normativos ya se encuentran listos para su revisión jurídica.

Desde el Gobierno se destacó que este espacio marca el inicio de una etapa de mayor pluralidad política y diálogo nacional, tras años de predominio de una sola fuerza política en el escenario estatal.

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