Paz en el Encuentro Nacional: “Se acabó la hegemonía, iniciamos una etapa de pluralidad”

En un histórico encuentro en Cochabamba, el presidente Rodrigo Paz marcó el inicio de una era de pluralidad política tras años de control absoluto por un solo partido.

“En agosto terminó el partido único, en abril se abrió un país de la pluralidad; ese es el mandato”, afirmó el mandatario ante una audiencia masiva de autoridades subnacionales y actores económicos y sociales.

Diagnóstico de un Estado en crisis

El jefe de Estado realizó un diagnóstico de las pasadas gestiones, describiendo una herencia de instituciones erosionadas y una corrupción que califica de galopante. Paz fue enfático al señalar que “nos entregaron un país quebrado en todos los niveles de institucionalidad”, subrayando que la crisis actual no es solo económica, sino también moral y social.

Asimismo, el Ejecutivo indicó que cuenta con una agenda que incluye más de diez leyes diseñadas para reactivar la economía y otras áreas importantes para el país.

“La lógica del bloqueo la tenemos que superar; debemos trabajar entre bolivianos para viabilizarnos como nación”, exhortó el presidente.

Defensa de la democracia y futuro

Paz advirtió sobre la existencia de grupos que buscan una ruptura democrática a través de métodos ilícitos para proteger redes de corrupción y evitar las transformaciones. Finalmente, hizo un llamado a la acción conjunta al declarar: “Pido acuerdos que nos permitan recuperar la estabilidad, ordenar la economía y devolverle al país un horizonte de futuro”.

Mira la programación en Red Uno Play