Ministro de Economía: "Ley de autonomía, vamos a revisar esos artículos que le quitan la libertad a las gobernaciones"

En el marco del Encuentro Nacional realizado en Cochabamba, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, presentó un paquete de medidas diseñado para viabilizar la gestión económica a los gobiernos subnacionales. "Sabemos que la Economía se construye desde donde están ustedes, ustedes son autoridades electas y tienen que administrar recursos", afirmó el titular de la cartera al iniciar su intervención.

En un análisis crítico sobre las últimas dos décadas, Espinoza señaló que el Estado ha erosionado sistemáticamente la capacidad de decisión de alcaldes y gobernadores. Según el ministro, en los últimos 20 años se han ido quitando recursos, pero también se han ido cercenado muchas libertades y autonomía de gestión.

Ley de Autonomías

Espinoza fue enfático al denunciar que la normativa vigente ha servido como un instrumento de control político y financiero en lugar de desarrollo. "Durante mucho tiempo nos dijeron que la Ley de Autonomías estaba ahí para impulsarla, pero en realidad ha sido el marco bajo el que se ha cercenado a las autonomías muchas libertades", sentenció.

El Gobierno anunció que llevará la Ley de Autonomías ante instancias constitucionales, enfocándose en los artículos 82 al 100 que, según el ministro, limitan la capacidad normativa efectiva. El ministro invitó a las autoridades locales a unirse a esta demanda, asegurando que esta será la base para la construcción de un modelo de distribución 50/50.

Agilidad administrativa y firma digital

La nueva ley de presupuesto introduce tres pilares fundamentales que buscan desburocratizar la administración pública. "Primero, eliminamos toda aprobación mediante ley o decreto de las modificaciones presupuestarias que las Alcaldías y Gobernaciones tienen que hacer en las partidas de servicios personales", explicó el ministro.

Esta medida permitirá que las autoridades locales tengan la libertad de gestionar sus recursos humanos para establecer mejores estructuras en sus gobiernos subnacionales. Asimismo, indicó que se habilitará la firma digital para que todos los trámites se realicen desde sus regiones, evitando que los gobernantes tengan que desplazarse hasta La Paz.

El fin del control sobre los anticipos

Otro cambio trascendental es la eliminación de la tutela del Ministerio de Economía sobre los anticipos financieros, reduciendo tiempos de espera críticos. "Ustedes van a poder hacerlos sin esperar trámites de hasta 90 días para recibir recursos anticipados, porque sabemos la situación de emergencia", destacó la autoridad.

Finalmente, el ministro aseguró que el equipo de Economía visitará cada departamento para resolver problemas específicos y garantizar que los recursos fluyan automáticamente. Este primer paquete de medidas busca otorgar mayor holgura y libertad presupuestaria a los entes territoriales en un momento de necesidad económica, según el ministro.

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